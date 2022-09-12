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Metabolizmanızı hızlandıran besinler! Enerji yakımınız hızlansın, fazla kilolardan kolayca kurtulun!

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Kişinin besin seçimleri, metabolik kapasiteyi ve kilo verme veya kilo alma konusundaki farklı eğilimleri büyük ölçüde etkiler. Yani, bazı gıdalar metabolizmayı hızlandırabilir veya yavaşlatabilir.
Metabolizmanızı hızlandıran besinler! Enerji yakımınız hızlansın, fazla kilolardan kolayca kurtulun!

Termojenik etki, metabolizma hızında vücudun ısısının artışına bağlı değişimdir. Bir zayıflama diyet programının etkinliğini artırmak için metabolizmayı hızlandıran yiyecekler tercih edilmelidir. Güçlü bir metabolik ve termojenik etki gösteren besin seçimleri zayıflamanıza yardımcı olur.

Kafein gibi metilksantinler bakımından zengin olan kahve ve yeşil çay, doğal olarak termojenik aktiviteye sahiptir. Bu içeceklerin metabolizmayı hızlandırmak için kullanımı, aşırı doza bağlı istenmeyen yan etkilerden kaçınmak için dengeli olmalıdır.

Gerçek bir metabolik aktiviteye sahip, hem herhangi bir metabolik bozukluğun düzeltilmesinde hem de vücudun oksidatif ve dolayısıyla tüketim kapasitesinin desteklenmesinde yararlı olan tarçın da metabolizmayı hızlandıran besinlerden biridir.

Kapsaisin açısından zengin olan acı biberler, dolaşım fonksiyonunu destekler ve iyi bir metabolik artış sağlar. Kapsaisin ayrıca hücresel aktiviteyi artırır ve çeşitli hastalıklara karşı koruyucudur.

En az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolatalar da metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahiptir. Ara öğüne alternatif olarak 5-10 gr bitter çikolata eklenmesi metabolik kapasiteyi arttırmada faydalıdır.

Balıklar doğal olarak iyot bakımından zengindir ve bu nedenle temel metabolizmayı ve günlük enerji harcamasını kontrol etmede kilit bir organ olan tiroid için iyidir.

Turunçgiller, sinefrin de dahil olmak üzere çeşitli aktif bileşenlere sahiptir. Bu meyveler özellikle sempatik sinir sistemini aktive etmede ve günlük enerji harcamasını arttırmada etkilidir.

Kuruyemişler ve özellikle ceviz ve badem, günlük enerji harcamasını artırmada oldukça etkilidir.. Ayrıca selenyum açısından zenginlikleri, bu gıdaları tiroid fonksiyonunu desteklemede özellikle değerli hale getirir.

Böğürtlen, ahududu, çilek ve kızılcık gibi resveratrol açısından özellikle zengin olan kırmızı meyveler, çok güçlü antioksidan özelliklere sahiptirler. Son araştırmalar, kırmızı meyvelerin daha hızlı bir enerji tüketimini sağlayarak hücresel aktiviteyi artırdığını göstermektedir.

Hidroksitirosol ve oleuropein gibi aktif maddeler açısından çok zengin olan sızma zeytinyağı, güçlü antioksidan aktiviteye ve aynı zamanda hassas termojenik ve yaşlanma karşıtı özellikler sahiptir.

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