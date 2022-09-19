Rooibos çayı ve matcha çayı gibi birçok farklı çay türü metabolizmayı hızlandırarak enerji akımını artırırken zayıflamaya da yardımcı oluyor. İşte metabolizmayı hızlandıran ve kilo verdirten 6 çay...

Fazla kilolarınızı vermek istiyorsanız, metabolizmanızı hızlandırmanız gerekir. Peki, metabolizma nedir ve nasıl dengede ve hızlı tutulabilir?

Metabolizma, vücudun vücuda alınan tüm yiyecek ve içecekleri kullanma ve onları enerjiye dönüştürme mekanizmasıdır. Vücutta her zaman meydana gelen ve yaşamı sürdüren tüm kimyasal süreçler metabolizmayı oluşturur.

Nefes almaktan yiyecekleri sindirmeye kadar tüm bu süreçler belirli bir miktarda enerji gerektirir ve buna bazal metabolizma denir. Bazal metabolizma, dinlenme halindeyken vücudun harcadığı enerji miktarıdır. Metabolizma daha hızlıysa daha fazla enerji tüketilir, daha yavaşsa çok daha az enerji tüketilir. Tabii ki, daha aktif bir yaşam, daha fazla miktarda enerji gerektirir.

Metabolizmayı hızlandırmak ve fazla kiloları vermek için beslenme düzenine dikkat etmek gerekir, özellikle rafine gıdaların alımını azaltmak, aynı zamanda egzersiz yapmak da önemlidir.

Kilo verme hedefine daha kolay ulaşmak için mümkün olduğunca çok antioksidan tüketmek iyidir ve çay gibi içecekler bu konuda bize yardımcı olabilir.

Metabolizmayı hızlandıran çaylar vardır ve kilo vermenizi kolaylaştırabilir.

Zencefil çayı

Zencefil, sağlıklı beslenme trendlerinde oldukça popüler bir bitkidir. Tüm zencefil sevenler için iyi haber şu ki, bu en sağlıklı bitkilerden biri, aynı zamanda kilo verme sürecinde de yardımcı oluyor.

Zencefil, gingeroller ve shogaoller olarak bilinen önemli bileşikleri içerir. Bu bileşiklerin antioksidan etkisi vardır, bu da vücuttaki serbest radikallerin verdiği zararı azaltır. Obeziteye neden olan ve obeziteyi artırabilen oksidatif stresi azaltır, ancak aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır.

Zencefil, C vitamini, magnezyum ve diğer birçok minerali içerir ve iştahı da azaltır.

Siyah çay

Siyah çay, dünyanın her yerinde tüketilen klasik bir çaydır. Sadece yararlı miktarlarda kafein içermekle kalmaz, aynı zamanda metabolizmayı hızlandırmak için kaliteli besinlerle doludur.

Metabolizmayı hızlandırdığı ve kilo vermeyi desteklediği bilinen çok sayıda flavon içerir. Siyah çaydaki kafein de vücutta aynı şekilde etki gösterir, özellikle sabahları içildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.

Matcha çayı

Matcha giderek daha popüler hale gelen bir içecektir. Bir tür yeşil çay olan matcha çayı, sağlık için faydalıdır. Çin ve Japonya'da popüler olan özel bir yeşil çay türüdür.

Matcha, kafein içeren, antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahip yüksek kaliteli yeşil çaydır. Özellikle egzersizden önce bir fincan matcha çayı içmenin metabolizmayı hızlandırdığı ve kilo vermeye yardımcı olabileceği gösterilmiştir.

Yeşil çay

Yeşil çay, metabolizmayı hızlandıran en popüler çaydır ve çay severlerin en yaygın tercihlerinden biridir. Yeşil çay antioksidanlar açısından zengindir ve kilo vermek için idealdir.

Yeşil çay özellikle egzersiz sırasında yağ yakmaya yardımcı olduğu gösterilen bir tür antioksidan olan kateşinlerle doludur. Çaydaki kafein sindirimi uyarır ve kahveden daha az kafein içerir. Ayrıca ekstra enerji verdiği için egzersiz öncesi içilmesinde fayda vardır.

Oolong çayı

Siyah veya yeşil çayın tadını sevmiyorsanız, oolong her zaman kilo vermenize yardımcı olacak antioksidanlar içeren mükemmel bir alternatiftir. Oolong çayı, metabolizmayı hızlandırdığı için zayıflamaya yardımcı olur.

Yapılan araştırmalar, kilo vermeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Geleneksel bir Çin çayıdır ve fermantasyon siyah ve yeşil çay arasında yapılır ve oolong çayı her ikisinin de özelliklerini taşır. Çok aromatiktir, ancak sindirim üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve kabızlığa karşı yardımcı olur.

Rooibos çayı

Çay veya soğuk içecek olarak içilebilen rooibosun en büyük avantajı kafein içermemesidir. Güney Afrika'da yetiştirilen rooibos, aspalatin içeren bir bitki çayıdır. Bu bileşik şeker ve yağ metabolizmasını hızlandırmaya yardımcı olur.

Çok lezzetlidir ve içerdiği çok miktarda mineral sayesinde bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur.