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Meta'dan AB'ye Facebook ve Instagram'ı kapatma tehdidi

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Meta Avrupalıları, veri paylaşım faaliyetlerini yürütmelerine izin vermemeleri durumunda Facebook ve Instagram'ın bu ülkelerde faaliyetlerini durduracağı konusunda uyardı.
Meta'dan AB'ye Facebook ve Instagram'ı kapatma tehdidi

Meta Avrupalıları, veri paylaşım faaliyetlerini yürütmelerine izin vermemeleri durumunda Facebook ve Instagram'ın bu ülkelerde faaliyetlerini durduracağı konusunda uyardı.

Meta, ABD sunucularına veri aktaramazsa Facebook ve Instagram'ın Avrupa'da kapatılabileceği konusunda uyardı.

Facebook'un ana şirketi, Perşembe günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yıllık raporunda açıklama yaptı.

Apple ve Google gibi devlere astronomik cezalar kesen Avrupa Birliği'ni kritik operasyonlarını etkilemekle suçlayan META ​​düzenleyiciler, mahkemeler ve yasama organlarından gelen yönetmelikleri suçladı.

AB, kişisel verilerin Avrupa'dan ABD'ye aktarılmasıyla ilgili katı veri koruma gereksinimlerine sahip.

Meta şu anda, şirketin "düzenleyici ve adli incelemeye" tabi olabileceği konusunda uyardığı verileri aktarmak için Standart Sözleşme Maddelerine güveniyor.

Meta, AB sınırları içinde yer alan sunucuları kullansa bile sunucu arası veri transferi firmanın temel rekabet unsurları arasında.

Buna göre firma kullanıcı ihtiyaçlarını belirlemek ve kitleye göre doğru reklam seçimleri yapmak için verileri sunucular arasında paylaşıyor.

Şu an için AB ise bu kuraldan geri adım atmış değil. Meta ise son çare olarak AB ülkeleri için Facebook ve Instagram kapatma gibi bir karar almak zorunda kalabileceğini açıkladı. 

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