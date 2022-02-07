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Meta'dan açıklama: Facebook ve Instagram Avrupa’da kapatılabilir

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Meta'dan açıklama: Facebook ve Instagram Avrupa’da kapatılabilir
Meta'dan açıklama: Facebook ve Instagram Avrupa’da kapatılabilir

Meta, çatısı altında faaliyet gösteren uygulamalar Facebook ve Instagram'ın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri genelinde kapatılabileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Facebook olan çatı şirket adını Meta olarak değiştiren sosyal medya şirketi, Facebook ve Instagram'ın AB ülkeleri genelinde kapatılabileceğini söyledi. Meta, ülkenin mali otoritesi olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu yıllık raporunda, yeni bir çerçeve kabul edilmezse ve şirketin mevcut anlaşma modelini artık kullanamaması durumunda muhtemelen Avrupa’dan uzaklaşmak zorunda kalacağı konusunda uyarıda bulundu.

Şirket sorunun, daha önce Facebook olarak bilinen çatı şirket Meta'nın Avrupalıların verilerini ABD merkezli sunucularda aktarmasını, depolamasını ve işlemesini engelleyen AB veri düzenlemeleriyle ilgili olduğunu belirtti. 

"Reklamları hedefleme yeteneğimizi etkileyebilir”

Meta’dan yapılan açıklamada, ülkeler arasında kullanıcı verilerinin işlenmesinin iş ve reklam hedeflemesi için çok önemli olduğunu söylerken, “Faaliyet gösterdiğimiz ülkeler ve bölgeler arasında veri aktarımı yapamıyorsak veya ürün ve hizmetlerimiz arasında veri paylaşımımız kısıtlanıyorsa, hizmetlerimizi sağlama yeteneğimizi, şeklimizi veya reklamları hedefleme yeteneğimizi etkileyebilir” ifadelerine yer verdi.

Şirket 2022 yılında yeni bir anlaşmaya varabileceğini düşündüğünü belirtirken, olmaması durumunda ise, "Muhtemelen Avrupa'da Facebook ve Instagram dahil olmak üzere en önemli ürün ve hizmetlerimizden bazılarını sunamayacağız" dedi.

Avrupa Adalet Divanı, Temmuz 2020'de veri koruma ihlalleri nedeniyle anlaşmayı iptal ederken, AB ve ABD, anlaşmanın yeni veya güncellenmiş bir versiyonu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Meta'nın Küresel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, Facebook ve Instagram’ın olmamasının AB'deki birçok işletme için zararlı olacağını vurgularken, "Düzenleyicileri, binlerce işletmede kesintiyi en aza indirmek için orantılı ve pragmatik bir yaklaşım benimsemeye çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta Meta yayımladığı mali raporunda, sosyal medya devinin tarihinde ilk kez günlük aktif kullanıcısının azaldığını açıklamış, daha sonra şirket hisseleri yüzde 26 düşmüştü.

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