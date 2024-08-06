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Meta'dan Malezya Başbakanı'na Instagram ve Facebook özrü

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Başbakan Enver İbrahim'in Hamas lideri Haniye suikastı için paylaştığı mesajları silen teknoloji devi, günler sonra özür dileyip geri adım attı.
Meta'dan Malezya Başbakanı'na Instagram ve Facebook özrü

Türkiye'de kapalı olan Instagram'ın sahibi Meta şirketi, Güney Asya ülkesi Malezya'da da gündemin ilk sırasında. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından Facebook ve Instagram hesaplarından mesajlar paylaştı. Mesajlardan birinde, İbrahim'in bir Hamas yetkilisine telefonda başsağlığı dileklerini ilettiği video da vardı.

Instagram ve Facebook'un sahibi Meta, Malezya Başbakanı'nın mesajlarını sildi. Instagram'daki bir notta, Enver İbrahim'in mesajlarının 'tehlikeli kişi ve kuruluşlarla' ilişkili olduğu kaydedildi.

 

Instagram ve Facebook'taki Haniye mesajlarının kaldırılması, Malezya'da fırtına kopmasına neden oldu. Kuala Lumpur yönetimi ABD'li teknoloji devinden açıklama ve özür talep etti, Enver İbrahim ise Meta'yı korkaklıkla suçladı.

MESAJLAR GERİ YÜKLENDİ

Meta bugün Başbakan İbrahim'den özür diledi, mesajları sosyal medya hesaplarına geri yükledi.

AFP haber ajansına bir açıklama gönderen şirket, mesajların operasyonel bir hata nedeniyle kaldırıldığını savundu.

Melazya Başbakanı İbrahim, Tahran'da yaşamını yitiren İsmail Haniye ile son olarak Mayıs ayında Katar'ın başkenti Doha'da görüşmüştü.

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