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Metaksas kurbanlarını bulmak için İsrail’den dalgıç istendi

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Seri katil Nikos Metaksas’ın öldürdüğü yabancı uyruklu kadın ve çocuğun bulunması çalışmalarına katkı koyması için İsrail’den uzman dalgıç istendiği bildirildi.
Metaksas kurbanlarını bulmak için İsrail’den dalgıç istendi

29 yaşındaki Maricar Valendez’in “Kırmızı Gölde”, 6 yaşındaki Sierra’nın ise “Mimi Gölü”nde arandığı çalışmalar sonuç alınamadan devam ediyor. RMMO teğmeni Metaksas toplam 5 kadın ve 2 çocuk öldürdüğünü itiraf etmişti.

Politis’in haberine göre, her iki göldeki aramalar dün de sonuç vermedi. Göl zeminleri derin ve yoğun balçık olması nedeniyle, aramalara katılan özel şirket dalgıçları, özel eğitimli olmalarına rağmen daha önce bu tür bir aramada deneyim sahibi olmadıklarından verimli olamıyor.

Bu nedenle bu konuda uzman ve deneyim sahibi dalgıçları bulunan İsrail’e başvurulmasına karar verildiğine dikkat çeken gazete, yardım talebinin Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail’e iletildiğini ve İsrailli makamların cevabının beklenmekte olduğunu yazdı.

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