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Metaksas’ın cezası Rum basınında geniş şekilde yer aldı

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Güney Kıbrıs’ta 5 kadın ve 2 çocuğu öldüren seri katil Nikos Metaxas’a toplamda verilen 7 kez müebbet hapis cezası Rum basınında manşetlerde yer aldı.
Metaksas’ın cezası Rum basınında geniş şekilde yer aldı

Rum Ağır Ceza Mahkemesi, dünkü oturumda, Metaksas hakkında, 7 kişiyi öldürmek suçundan 5’i ayrı ayrı olmak üzere 7 kez müebbet hapis cezası verdi.

Rum basını haberinde ayrıca Metaksas’ın yapmış olduğu “iğrenç suçlar işlediğini bildiğini ve sorumluluğu tamamen üzerine aldığını ayrıca bunun sonuçlarını da kabul ettiği, bu suçlardan dolayı pişmanlık duyduğu ancak bunun sonuçlarını bertaraf etmesinin mümkün olmadığı” şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

Rum basınına göre Metaksas açıklamasında ayrıca “bir insanın nasıl bu noktaya geldiğini1 sorgulayan halktan da özür diledi.

Alithia gazetesi “Tüm Kıbrıs’ı İnfial İçerisinde Bırakan Bir Dehşetin Neticesi-Tüyler Ürpertici- Seri Katilin İfadeleri Mahkemeye Sunuldu-Dehşet, 7 Kadını Böyle Öldürdüm-Her Zaman Hapiste” başlıklarını kullandı.

Diğer gazete başlıkları ise şöyle yer aldı:

Fileleftheros: “Ekspres Süreç İle 7 Kez Müebbet”

Haravgi: “Metaksas Birden Ağlamaya Başladı-Ağır Ceza Mahkemesi Aynı Gün İçerisinde 5 Ayrı Müebbet Verdi-Nikolas Metaksas’a 7 Kez Müebbet Hapis Cezası”

Politis: “İzahatsız Gözyaşı ve Özür -7 Kez Müebbet Hapis”

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