Meta’nın Gelecekteki Yöneticisi İnsanları Suçladı

Facebook yöneticisi, yanlış bilgilerin yayılmasından insanları sorumlu tutuyor ve neye inanacaklarını ve neyi paylaşacaklarını kendilerinin seçtiğini söylüyor.

Gelecek yıl Meta’nın CTO’su olacak olan Andrew Bosworth, şu anda Meta’nın artırılmış ve sanal gerçeklikten sorumlu başkan yardımcısı. Ve Facebook’un yanlış bilgiyi yayma, insanları yönlendirme konusundaki aktif duruşuyla ilgili yapılan suçlamalardan sonra dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bosworth, HBO’nun programında “Bir şeye inanmayı ya da inanmamayı seçenler insanlar. Bir şeyi paylaşmayı ya da paylaşmamayı seçenler onlar. Seslerinin olmadığını söylemekten hiç hoşlanmıyorum çünkü söylediklerine katılmıyorum, söyledikleri hoşuma gitmiyor.”

COVID VE SEÇİMLER YÜZÜNDEN ELEŞTİRİLİYOR

Facebook, özellikle Covid-19 salgını ve 2020 seçimleriyle ilgili olarak platformunda paylaşılan yanlış veya zararlı içerik nedeniyle ağır bir şekilde eleştirildi.

Eylül ayında yayınlanan bir araştırma, Facebook’ta yanlış bilgi kaynaklarından gelen gönderilerin, saygın haber kaynakları tarafından paylaşılan gönderilerden altı kat daha fazla etkileşim aldığını buldu. Aynı ay yayınlanan bir başka raporda, yanlış bilgi yayan trol çiftliklerinin 2020 seçimlerinden bir ay önce yaklaşık 140 milyon Amerikalıya ulaştığı tespit edildi.

“BUNU YAPAN İNSANLARLA SORUNUN VAR, FACEBOOK’LA DEĞİL”

HBO sunucusu Ina Fried, Facebook’un aşı tereddütüne nasıl katkıda bulunduğu sorduğunda Bosworth, Facebook’un aşı hakkında doğru bilgileri yayma kampanyasını lanse etti.

“İnsanlar Facebook’ta başkaları tarafından paylaşıldığını gördükleri daha az güvenilir bilgileri takip etmek istiyorlarsa, bu onların seçimi. Bunu yapmalarına izin var. O insanlarla bir sorunun var. Bunu bana yükleyemezsin” dedi.