Meta'nın geliri ve karı ikinci çeyrekte arttı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın bu yılın ikinci çeyreğinde geliri yüzde 22, net karı yüzde 73 arttı.

Meta, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 39,1 milyar dolara yükseldi. Meta, geçen yılın aynı döneminde 31,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin gelirine ilişkin piyasa beklentisi 38,3 milyar dolardı.

Meta'nın net karı da bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 73 artışla 13,5 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 7,8 milyar dolar kar açıklamıştı.

Şirketin 2023'ün ikinci çeyreğinde 2,98 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 5,16 dolara yükseldi. Meta'nın hisse başına karının 4,73 dolar olması bekleniyordu.

Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde de 38,5 milyar dolar ile 41 milyar dolar arasında gelir beklediğini belirtti.

Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Güçlü bir çeyrek geçirdik ve Meta AI, yıl sonuna kadar dünyada en çok kullanılan yapay zeka asistanı olma yolunda ilerliyor" ifadesini kullandı.