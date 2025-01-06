Meta'nın Instagram ve Facebook'u yapay zeka profillerle doldurması tepki çekti: Şirketten geri adım

Şirket uzun süredir yapay zekayla oluşturulmuş Instagram ve Facebook profillerini tanıtıyor. Bu profiller hem Instagram hem de Facebook'ta bir yıldan uzun süredir açık durumda.

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın sosyal medya platformlarını yapay zeka profillerle doldurması kullanıcıların tepkisini çekti.

Meta, OpenAI firmasının ChatGPT sohbet botuyla başlayan üretken yapay zeka rekabetinde avatarlar ve sosyal medya platformlarına entegre edilen sistemlerle öne çıkmaya çalışıyor.

Bu yüzden şirket uzun süredir yapay zekayla oluşturulmuş Instagram ve Facebook profillerini tanıtıyor. Bu profiller hem Instagram hem de Facebook'ta bir yıldan uzun süredir açık durumda.

Ancak Meta yöneticisi Connor Hayes'in önceki günlerde Financial Times'a yaptığı açıklama, kullanıcılar arasında bu profillere yönelik öfkeyi harekete geçirdi.

Hayes, "Platformlarımızda yapay zekalar, diğer hesaplar gibi var olacak, biyografileri ve profil resimleri olacak. Yapay zeka destekli içerik üretebilecek ve paylaşabilecekler," demişti.

Bu açıklamanın üzerine kullanıcılar, söz konusu yapay zeka profilleri tespit etmeye ve eleştirmeye başladı. Birçok kullanıcı, sosyal medya platformlarının insanların sosyalleşmesi için var olduğunu vurgularken, bazıları da yapay zeka profillerin halihazırda var olan bot sorununu kötüleştireceğini savundu.

Üstelik gerçek kullanıcıların hesaplarının aksine yapay zeka profillerini engellemek mümkün değildi. Bu da öfkeyi daha fazla alevlendirdi.

Meta'dan geri adım

Konuyla ilgili haberlerin ve eleştirilerin ardından Meta sözcüsü Liz Sweeney, 404 Media'ya ulaşarak, yapay zeka profillerinin birçoğunu sildiklerini bildirdi.

Sweeney, "Bunlar, yapay zeka karakterlerle yaptığımız ilk deneyin parçasıydı," diye konuştu:

"İnsanların bu yapay zekaları engellemesini olanaksız kılan hatayı tespit ettik ve sorunu düzeltmek için bu hesapları kaldırıyoruz."