Dünya'da popülerliği devam eden Metaverse çılgınlığı, Türkiye'de çok büyük ilgi topladı. Edinilen bilgilere göre Dünya'da sanal olarak satışa sunulan arsalara en fazla talip olan ülke Türkiye. 'İleride buralar değerlenir' mantığı ile arsa satın alımları çok yükseldi. Bu mantık sayesinde Türkler metaverse'de arsa satın alımında 1. oldu.

Dünya'da internetin ortaya çıktığı ilk zamanlar, kullanıcıların sadece "okuyucu" olduğu Web 1.0 ve artık birer "paylaşımcı" olduğu Web 2.0 kavramlarının ardından beklentiler kullanıcıları bir sonraki versiyon'a yönlendirdi. Bir sonraki versiyon olan Web 3.0'a kendisinden öncekilerin aksine tek merkezden yönetilmeyen, bir hacker saldırısına maruz kalmayacak kadar güvenli bir ortam oluşturması hedeflenen Web 3.0 ise beraberinde "metaverse" kavramını gün yüzüne çıkardı.

"Meta" yani "öte" ve İngilizcedeki "universe" yani "evren" kelimelerinden oluşan metaverse, sanal ve gerçek dünyanın buluştuğu bir ortamı kullanıcılara sunuyor. Bu ortamları tasarlayanlar, kendi evrenlerinden arsa satışı da yapıyor. Birden fazla platform üzerinden gerçekleştirilen arsa satışlarında alıcıların büyük çoğunluğunu ise Türkler oluşturuyor.

SANAL ARSA ÇILGINLIK HALİNE GELDİ

Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Murat Keçeciler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, metaverse konusunda internetin ilk yaygınlaşmaya başladığı günlere benzer, "kuralsız" bir dönem yaşandığına dikkati çekti.

Sanal dünyada arsa satışı yapılan platformlara Türkiye'den büyük talep olduğunu anlatan Keçeciler, bu platformlarda dünya haritasının parsel parsel satıldığını söyledi.

Bu satışlarda işin en kritik yönünün, aynı arsanın birden fazla platformda satışa sunulması olduğunu söyleyen Murat Keçeciler, "Siz o noktayı satın aldığınızda diğer platformda o nokta başka birisi tarafından satın alınmış olabilir. Bunun önüne geçmeniz mümkün değil. Bunların her biri ayrı ayrı evrenler. Birinci evrende bir gayrimenkulün sahibi olmanız ikinci evrende de o gayrimenkulün sahibi olmanızı gerektirecek bir durum değil." açıklamalarında bulundu.

İLERİDE BURALAR DEĞERLENİR

Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Murat Keçeciler, şu cümlelere yer verdi:

'İlginç bir şekilde sanal ortamlardaki arazi satışlarında bir numara Türkiye. En fazla arazi satın alanlar bizleriz. En fazla arazinin satıldığı ülke konumu da yine biziz. Örneğin geçen hafta OVR'de toplamda 80 bin arazi satışı yapılmışsa bunun 20 binini biz Türkler almışız. Buradaki temel motivasyon nedir, burada arazi alanların ana gayeleri nedir, açıkçası bir nevi 'İleride buralar değerlenir şimdiden yatırım yapayım.' gibi bir mantık olabilir ama bu ne kadar sağlıklı işleyecek onu kestirmek, onunla ilgili bir öngörü ortaya koymak mümkün değil.' ifadelerini kullandı.

20 BİNDEN FAZLA ARSA SATILDI

Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan ise metaversede artık ikinci, hatta üçüncü el arsa satışlarının konuşulur hale geldiğini dile getirdi.

Sadece İstanbul'da 20 binden fazla arsanın sanal ortamdan satıldığını kaydeden Ercan, 'Türkiye'nin her yerinden arsa satışı var. Örneğin geçenlerde birileri Trabzon'daki Avni Aker Stadyumu'nu sanaldan alıp Fenerbahçe bayrağı koymuş, bu da kriz oluşturmuştu sanalda. Gelecekte bunun gibi birçok şey göreceğiz.' açıklamalarında bulundu.

SANALDAKİ ARSA FİYATLARI GERÇEK ARSA FİYATINA DENK GELDİ

Said Ercan, Türkiye'nin bir an önce kendi metaverse evrenini kurması ve kripto parasını çıkarması gerektiğini söyledi. Sanal dünyada Türkiye haritasıyla birlikte Türkiye'nin marka değerinin de satıldığının altını çizen Ercan, düşüncelerini şu sözler ile açıkladı:

'Bizler siber vatana inanıyoruz. Siber vatanda da bir sanal evren kuruluyorsa bu bizim çocuklarımızı hedefliyorsa bizim orada güvenli bir şekilde olmamız lazım. Kesinlikle geç kalınmamalı. Hangi kurum ilgilenecekse yerel yönetimler, devlet... Metaverse önce halka anlatılmalı. İnternetten patır patır yerler alınıyor. 'Çanakkale geçilmez.' diyorsun geldi bir Anzak orada yer aldı, yarın bunların sonuçları ne olacak? Böyle bir şey mümkün mü ya da hiç takmayalım mı ilgili kurumlar vatandaşı bilgilendirmeli. Bir yandan da cari açığımız artıyor. Bizim paramız bir yerlere akıyor. Ciddi paralar bunlar. Neredeyse gerçek hayattaki arsa fiyatlarına ulaştı sanaldaki arsa fiyatları. Böyle giderse de ciddi sıkıntı olacak.' dedi.