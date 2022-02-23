Metaverse, Çocukların Sanal Striptiz Kulüplerine Girmesine İzin Veriyor

Geçen yıl isim değiştirerek Meta adını alan Facebook'un fitilini ateşlediği “metaverse” çılgınlığı büyüyor… “Meta-evren”in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya olarak tanımlanıyor.

Her gün binlerce kullanıcı Metaverse evrenine katılırken, bu sanal dünyanın özellikle çocuklar için yeterince güvenilir olmadığı da tartışılıyor. İngiltere merkezli BBC, Metaverse evrenindeki olayları gözlemlediği bir soruşturma başlattığını açıklamıştı. Bu sayede, Metaverse evreninin en popüler çocuk oyunlarından biri olarak kabul edilen Roblox’ta cinsellik ve ırkçılık içeren görüntüler ortaya çıkmış, tepki toplamıştı.

TECAVÜZ TEHDİTLERİ ALDI

BBC soruşturması sırasında, muhabir 13 yaşında bir kız çocuğu gibi davranmış, cinsel ve ırkçı saldırılara maruz kaldığı hatta tecavüz tehditleri ile karşılaştığı belirlenmişti.

İngiltere merkezli Çevrimiçi çocuk güvenliği politikası kurumu, ortaya çıkan bulguların ardından Metaverse evreninin çocuklar için ‘tehlikeli’ olduğu konusunda uyardı.

BBC muhabiri, avatarların seks simülasyonu yaptığı sanal gerçeklik odalarını ziyaret ettiğini açıkladı. Bu odalara girişte yaş sınırının 13 olarak belirlendiği aktarılırken, muhabir, çok sayıda yetişkin erkek tarafından taciz edildiğini ve cinsel konuşmalara ve objelere maruz bırakıldığını ifade etti. Muhabir, Meta evreninde striptiz kulüplerin olduğunu ve 13 yaşına kadar çocukların buralara girebildiğini aktardı.

ZUCKERBERG’İN YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Metaverse’in internetin geleceği olabileceğini düşünen isimlerden biri. Öyle ki Zuckerberg, Facebook’un adını da Meta olarak değiştirdi ve Oculus Quest başlığını geliştirmek için milyarlarca dolarlık yatırım yaptı.

Şimdi Meta Quest olarak yeniden adlandırılan bu kulaklığın pazar payının yüzde 75’ine sahip olacağı düşünülüyor. BBC News araştırmacısının uygulamayı keşfetmek için de bu kulaklıklardan yararlandığı belirtildi. Facebook’un Meta Quest’inin uygulama mağazalarından temin edilebileceği belirtilirken, bu sırada ‘yaş doğrulama kontrolü’nün olmamasına dikkat çekildi.

BBC News muhabiri, hesabını oluşturmak için sahte bir profil oluştururken gerçek kimliğinin hiçbir zaman onaylanmadığı belirtildi.