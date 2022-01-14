Metaverse gardırobu: 100 bin sterline elbise satın alıp ‘giyemeyecekler’

Britanya’nın başkenti Londra’daki Selfridges mağazasında İspanyol modacı Paco Rabanne’ın tasarladığı birbirinden güzel elbiseler satışa sunulacak. Bunda yadırganacak özel bir durum yok. Ancak meleseyi farklılaştıran bir şey var; elbiseler NFT olarak satılacak.

Selfridges, Paco Rabanne’ın fiyatları 2 bin ila 100 bin sterlin (37 bin 244 lira ila 1,86 milyon lira) arasında değişen elbiselerini dijital formatta satan ilk perakendeci olacak.

İspanyol tasarımcının 1960’larda hazırladığı koleskiyonlarda yer alan ‘giyilemeyecek’ elbiseler mağazada sergilencek. Satın alanlara elbisenin kendisi yerine dijital sertifika verilecek. Ayrıca, daha sonra Fransa’nın başkenti Paris’e giderek NFT formatında aldıkları elbiselerin aslını giyip deneme şansını bulacak.

28 Ocak’ta sergilenmeye başlayacak 56 elbiseden birini veya birkaçını alanlar ‘Metaverse’teki gardıroplarına ekleyecek.

Paco Rabanne’ın yanı sıra Macaristan doğumlu Fransız ressam Victor Vasarely’nin de eserlerinin NFT’si satılacak.

Selfridges’ten yapılan açıklamada, ‘gezegende ilk kez bir mağazada NFT bulundurulduğunun’ altını çizdi. Mağazanın satış müdürü Sebastian Manes, “Selfridges geleceğe bakarken geçmişten ilham almaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘Değiştirilemez para/çip’ anlamına gelen NFT, herhangi bir ürünün ‘dijital mülkiyet hakkı’ olarak adlandırılabilir. Herhangi bir heykel, ayakkabı veya kitabın NFT olarak karşılığı olabilir. NFT, diğer kripto birimleri gibi ‘blockchain’ teknolojisiyle doğrulanabiliyor ve kripto para birimleriyle alınıp satılabiliyor.

Ürünler bir pazaryeri aracılığıyla NFT’ye çevrilerek satışa çıkarılabiliyor. Satın alan kişi, gerçek ürünün özgün 40 karakterlik dijital koduna sahip oluyor.

Bu kod, aynı zamanda ürünün dijital sertifikası yerine geçiyor. NFT’ler birbirleriyle takas edilemiyor çünkü her bir ürüne verilen kod, yalnızca o ürünü temsil ediyor. Bu nedenle ‘koleksiyon nesnesi’ olarak değerlendiriliyor ve çoğaltılamıyor.