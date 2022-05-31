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Metaverse: Gerçek dünya ve sanal dünya küresel ölçekte birleşecek

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Daima sürdürülebilir başarıyı hedefleyen ve global bir marka olma yolunda ilerleyen oyunfor.com'un Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, sanal gerçekliğin yeni odak noktası olan Metaverse’ün şu anki durumu ve geleceği ile ilgili görüşlerini paylaştı.
Metaverse: Gerçek dünya ve sanal dünya küresel ölçekte birleşecek

Son dönemde adından sıklıkla bahsettiren yeni ‘sanal dünya’, Metaverse’ten bize kısaca bahsedebilir misiniz?

Kelime anlamı olarak, ‘Meta’ Yunanca’da ‘sonra, öte’ anlamına geliyor. Bu kelime ile İngilizce bir kelime olan ‘universe’ün birleşmesiyle türetilen Metaverse, özetle ‘evren ötesi’ anlamına geliyor.

Metaverse, Web 3.0 ile birlikte hayatımıza giren ‘dijital iletişim’ konusunu bir üst çıtaya ulaştırmayı hedefleyen, iddialı bir proje. Aslına bakarsanız birçok oyun, birçok dijital proje kendi içinde birer metaverse’e sahip ama Meta firmasının (Facebook’un yeni adı) el attığı ve milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı Metaverse evreni, küresel ölçekte çok daha büyük bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

 

Peki Metaverse’te kullanıcıları neler bekliyor?

Son dönemde gerek ulusal basında, gerekse sosyal medyada sıklıkla Metaverse haberlerine rastlıyoruz. Özellikle Metaverse dünyasında ‘arsa’ almanın ne kadar rağbet gördüğünü fark etmişsinizdir. Metaverse dünyasına adım attığınızda orada sanal bir karakter (avatar) ile var olmanın yanı sıra gerçek dünyadaki arsaların dijital versiyonlarını satın alabiliyor ve daha sonra bunları yüksek fiyattan satma imkanınız bulunuyor. Tabii ki burada tek bir Metaverse’ten bahsetmek mümkün değil. Örneğin, Arjantinli bir girişim olan Decentraland, MANA adındaki coin’le arsa alımına izin veriyor. Bu proje şu anda dünyada en çok rağbet gören ‘arsa satın alımı’sunan projeler arasında.

Bunun yanı sıra Metaverse’te birçok firmanın mağazalarını gezebiliyor, etkinliklerine katılabiliyor ve evinizden çıkmadan o başka bir dünyanın olanaklarından faydalanabiliyorsunuz.

 

Metaverse dünyası şu anda sanal bir hayat yaşamaya elverişli mi?

Açıkçası, Metaverse henüz emekleme aşamasında. Zaten Meta’nın kurucusu Marc Zuckerberg de son açıklamasında önümüzdeki beş - altı yılda hissadarların Metaverse’e milyonlarca dolar yatırım yapmaları gerektiğinden bahsetti. Hatırlarsanız Facebook da ilk kurulduğunda çok kısıtlı bir kitleye hitap ediyordu ama yıllar içinde gelişerek milyarlarca insanın üye olduğu bir platforma dönüştü; aynı durum Metaverse için de geçerli. Birçok firma zamanla sanal dünyadaki varlıklarını güçlendirecek ve evimizden çıkmadan bir konsere katılacak, mağazadan alışveriş yapacak ve hatta mekanları gezebileceğiz. Tabii ki tüm bunlar için zamana ihtiyaç var.

 

Bazı oyunların Metaverse’te boy gösterdiğini görüyoruz, bize bu oyunlardan biraz bahsedebilir misiniz?

Evet, birkaç adet önemli oyun ve firma Metaverse’te varlıklarını güçlendirmeye çalışıyor. Bunların başında Roblox geliyor. Oyunlar ve farklı dünyalar yaratmanıza olanak tanıyan Roblox hali hazırda Z kuşağının Metaverse’ü olmuş durumda. İlerleyen zamanlarda Roblox’un çok daha geniş kitlelere hitap etmesi ve oyuncuların bu dünyada daha da etkin bir biçimde var olması hedefleniyor.

Metaverse’e Travis Scott konseriyle imza atan Epic Games’in Fortnite’ı da çok önemli bir yerde. Fortnite’ta da şu anda sanal bir hayat bulunuyor ve Epic Games, oyunu daha da geniş bir evrene dönüştürme hedefinde olduğunu vurguluyor.

 

Metaverse ile ilgili verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz.

Ben de çok teşekkür ederim; Metaverse zaman geçtikçe daha da heyecan verici gelişmelere gebe olacak. Tekrar bu konu hakkında konuşmak dileğiyle…

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