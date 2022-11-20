Metaverse herkes için ulaşılabilir bir yer olacak mı ? 

Dünya’daki ekonomik olguların belirsizliği ve ülkelerin para politikalarındaki sıkı tutumu teknolojiyi de etkiliyor. Bir yandan büyük şirketlerin açıkladıkları karlılık oranları belirgin düzeyde artarken, diğer yandan enflasyon toplumu ciddi şekilde etkilemeye devam ediyor.

Sanal Gerçeklik alanında çalışmalar yürüten Dijital Gen, ekonomik verilerin teknoloji yönündeki ar-ge çalışmalarına verdiği ağır yükü tanımladı. Günümüzde katlanarak ilerleyen teknolojik gelişmelere toplumun ekonomik açıdan da yetişmesi giderek zorlanıyor.

Dijital Gen kurucusu Sercan Kasım, Sanal Gerçeklik alanında yaptıkları çalışmaları değerlendirirken, yazılımcı yoksunluğu, yazılım ürünlerindeki tedarik sorunları ve ürünlerin pahalılıklarına dikkat çekti. “Teknolojiyi yaygınlaştırarak katma değerli işleri hayatımızın odak noktasına getirmeye çalışıyoruz. Kurumsal veya bireysel firmaların teknolojiyi kullanarak, onlara dijital dönüşümlerinde takım arkadaşı olduğumuz bu günlerde, projelerde özellikle dikkat çektiğimiz önemli bir konu haline gelen yatırım maliyetlerinin yüksek oluşu, teknolojinin yaygınlaşmasını da yavaşlatıyor” dedi.

“Doğru yer, doğru Zaman ve doğru fiyatlama ile sürdürülebilir sistemler kurmalıyız”

Kasım ayrıca “Meta’nın Kurucusu Mark Zuckerberg’in açıkladığı VR ve AR gözlük modelindeki Oculus Pro piyasa fiyatının $1,499.99 olarak açıklanması ABD ve Avrupa’da değil tüm dünyada bir hayal kırıklığı yarattığına inanıyorum. $399’lık Quest 2 Modeli sonrasında büyük bir fark ile çıkan model Metaverse için yeni algılar oluşturuyor. Ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir yapıda çalışmalar yapılması teknolojinin yayılımında en önemli iki etkendir. Global dünyanın şartlarına uygun bir hızda büyüme için, uygun maliyet çalışmalarının da yapılarak piyasaya sürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yenilikçi teknolojilere ulaşmanın zor olmadığını da göstererek, yeni teknolojilerdeki bu maliyet algısının kırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple doğru yer, doğru zaman ve doğru fiyatlama ile sürdürülebilir bir sistem kurmamız gerekiyor” diyerek ekledi.

“16.000+ öğrencimize VR ve AR derslerini ücretsiz veriyor, deneyimlemelerine de imkan tanıyoruz”

Teknolojiye ulaşılabilirliği ve ülke olarak ileride çok daha fazla yazılım konuşulmasını sağlamak adın Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojilerini kullanarak sosyal sorumluluk olarak yürüttüğümüz “Çocuklar için Gelecek” projemizde ise ortaokul düzeyinde bu yıl 16.000+ öğrencimize VR ve AR derslerini ücretsiz veriyor, deneyimlemelerine de imkan tanıyoruz.

Dijital Gen olarak yaptığımız çalışmalarda, ulaşılabilir olmak ve teknolojiyi küçük-büyük demeden kullanılır hale getirerek adına katma değeri yüksek işler üzerine çalışıyoruz. Yatırım maliyetlerinde ise birbirinden farklı ödeme seçenekleri ile müşterilerimizin beklentilerine çözümler sunuyoruz.