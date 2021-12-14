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Metaverse İle Çok Daha Fazla Dijital Ayak İzi Bırakılacak

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Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin, sanal bir evreni tanımlamak için kullanılan "Metaverse" ile, kullanıcıların çok daha fazla dijital ayak izi bırakacağını söyledi.
Metaverse İle Çok Daha Fazla Dijital Ayak İzi Bırakılacak

Yusuf Levent Şahin, AA muhabirine, "metaverse" kavramının Facebook, Microsoft, Roblox ve Epic gibi şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırım planıyla gündeme geldiğini anlattı.

"Metaverse"ün iki boyutlu web sayfalarının ötesinde üç boyutlu deneyimler elde edilebilecek bir internet ortamı olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Metaverse ortamında üç boyutlu bir alan oluşturup, bu alana programlanabilir nesneler ve tasarımlar eklenebilecek. Söz konusu internet deneyiminde sanal gerçeklik donanımları kullanılacak. Günümüzde bu donanımlar belli seviyelere ulaştı. 5-10 yıl içinde daha rahat kullanılabilir sanal gerçeklik donanımları piyasada olacaktır. Metaverse, fırsatların yanı sıra tehditler de ortaya çıkartacaktır. Teknoloji her zaman böyledir. Birçok şirketin yalnızca metaverse için tasarımlar yapacağını düşünüyorum. Tekstil ya da moda tasarımı şirketleri çok fazla bütçe gerektirmeden ürünlerini dünya genelindeki insanlara sunma fırsatı bulacaktır. Fiziki herhangi bir yatırım yapmadan ürünlerini milyarlarca insanla buluşturabilecekler. Mimarlar, yazılımcılar, ressamlar, müzisyenler de aynı teknolojiyi kullanarak dünya genelindeki insanlara rahatlıkla ulaşabilecektir."

"Daha çok enformasyona maruz kalabilecek bir ortam"

Şahin, insanların hayatını "metaverse"e taşıyabileceğini dile getirerek, bunun bazı tehditleri de beraberinde getireceğini vurguladı.

Sanal gerçekliği barındıran üç boyutlu ortamda olumsuzluk yaşanabileceğini anlatan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Daha çok enformasyona maruz kalabilecek bir ortamdaki olumsuzluklar, insanları çok etkileyecektir. Siber zorbalık, bağımlılıklar gibi olumsuzluklar daha belirgin olarak ortaya çıkacaktır. 'Metaverse'ün büyük bir kısmı belli şirketler altında olursa insanlar daha çok veri sağlayacak. Şu anda sosyal medya aracılığıyla sağlanan metrik datalar oldukça sınırlı düzeyde ama 'metaverse'te fiziksel davranışlar bile anlık olarak karşı tarafa gönderilme potansiyeli taşıyor. 'Metaverse'te yapılan en ufak davranışsal hareketler bile karşı tarafta veri olarak depolanacak."

Doç. Dr. Şahin, kullanıcının, daha iyi tanınabileceği ve çözülebileceği verileri karşı tarafa sunmuş olabileceğini belirtti.

Metaverse ile kullanıcıların çok daha fazla veri göndereceğini ve dijital ayak izi bırakacağını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Fiziksel dünyadaki izleri bırakmış gibi olacağız. Kafa ve göz hareketlerini alıp, bunların üzerinden görüntüler, sesler sunan bir dünya olacak. Sanal dünyada gezinirken attığınız adım, kafanızı ya da boynunuzu nasıl döndürdüğünüze kadar birçok veri üretilecek. Göz hareketleriniz aktarılacak. Neye odaklandığınız, neyin üzerinde ne kadar odaklı kaldığınıza kadar veri toplanıp gönderilebilir. Detaylı davranışsal verileriniz karşı tarafa gitmeye başlayacak. Birçok metrik detay üretilecek. Bu verileri bizleri şimdikinden çok daha kesin bir şekilde profillemek için kullanabilirler. Bugün birçoğumuzun okumadan kabul ettiği kullanıcı sözleşmelerini yakın gelecekte çok daha fazla verimizi sunmak için imzalıyor olabiliriz."

Şahin, hukukçuların metaverse kavramı üzerine yoğunlaşmasının, yaşanacak değişimlerin kısa sürede yakalanması için gerekli olabileceğini sözlerine ekledi.

 

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