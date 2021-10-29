Metaverse nedir, teknoloji şirketleri neden bu kadar çok yatırım yapıyor?

Mark Zuckerberg, Facebook'un adını 'Meta' olarak değiştirdiğini açıkladığı basın toplantısında 'metaverse'te kendi avatarıyla konuştu.

Mark Zuckerberg'in Facebook'un adını 'Meta' olarak değiştirmesiyle sanal gerçeklik teknolojisi metaverse yeniden gündem oldu.

Metaverse (kurgusal evren) büyük teknoloji şirketlerinin, pazarlamacıların ve analistlerin son dönemde dillerinden düşürmedikleri bir sistem.

Hem dikkat çekiyor, hem de Mark Zuckerberg ve Epic Games CEO'su Tim Sweeney gibi teknolojinin önde gelen isimlerinin de yatırımlarını.

Facebook, isim değişikliğiyle ilgili açıklamasında, çalıştığı alanlar sosyal medyadan sanal gerçekliğe kadar genişlerken Meta isminin şirketin yaptığı işlere dair daha kapsayıcı bir anlamı olduğu belirtilmişti.

Zuckerberg de, "Zaman içinde metaverse şirketi olarak görüleceğimizi ve hem işlerimizi hem kimliğimizi gelecekte inşa edeceğimiz şeyin temeli olarak kullanabileceğimizi umuyorum" diye açıkladı değişimin nedenini.