  • BIST 1.522,040
  • Altın 550,02
  • Dolar 9,5896
  • Euro 11,1139
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Metaverse Teriminin Yaratıcısından Açıklama: “Facebook İle Hiçbir İlgim Yok”

»
Metaverse Teriminin Yaratıcısından Açıklama: “Facebook İle Hiçbir İlgim Yok”
Metaverse Teriminin Yaratıcısından Açıklama: “Facebook İle Hiçbir İlgim Yok”

Metaverse sözcüğünün yaratıcısı yazar Neal Stephenson, Facebook'a metaverse vizyonu hakkında tavsiye vermediğini, platformla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Facebook, Mark Zuckerberg’in “metaverse” olarak adlandırdığı sanal bir dünyaya yaptığı büyük yatırımla adını Meta olarak değiştirdi. Metaverse sözcüğünün yaratıcısı; yazar Neal Stephenson ise Facebook’a konuyla ilgili hiçbir tavsiyede bulunmadığını anlattı.

Metaverse terimini ilk kez 1992 tarihli “Snow Crash” adlı kitabında kullanan bilim kurgu yazarı Neal Stephenson, cuma günü sosyal medyayı kullanarak şirketin metaverse’i bir tür gerçeklik haline getirme çabalarına kesinlikle dahil olmadığını insanlara bildirdi:

“Bu konuda artan bir kafa karışıklığı olduğu için: Facabook’un Metaverse’i ile ilgili hiçbir ilgim yok, Snow Crash’te uydurduğum bir terimi kullandıkları gerçeği dışında.”

Facebook’un Meta olarak yeniden düzenlenmesinin bir parçası olarak şirket, Oculus VR kulaklık markasını kaldırıyor ve adını Meta Quest olarak değiştiriyor. Zuckerberg, perşembe günü düzenlenen yıllık Facebook Connect Konferansı sırasında bahsettiği metaverse ile ilgili çalışmalara artan bir odaklanmayı yansıtmak için başka yapısal değişiklikler de yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Facebook şirketinin adı değişti, Meta oldu29 Ekim 2021 Cuma 08:51
  • Zenginler vergisi Musk’ı kızdırdı: Sizin için gelirler27 Ekim 2021 Çarşamba 10:16
  • Uzak yıldızlardan gelen radyo sinyalleri yeni keşiflerin habercisi26 Ekim 2021 Salı 18:43
  • Android telefonlarda veri sızıntısı iddiası26 Ekim 2021 Salı 16:37
  • Squid Game toplumsal şiddetin bir aynası mı?25 Ekim 2021 Pazartesi 21:47
  • Sosyal medyanın 'sahte' yüzü: Bot hesaplar24 Ekim 2021 Pazar 21:15
  • "İki faktörlü kimlik doğrulama" sistemini uygulamayan şirkete ceza24 Ekim 2021 Pazar 20:45
  • Dinazorlar döneminde yaşamış 100 milyon yıllık yengeç bulundu24 Ekim 2021 Pazar 20:15
  • NASA Artemis programı ile yeniden Ay'a gidiyor24 Ekim 2021 Pazar 19:45
  • Otonom kontrollü kalp masaj cihazı geliştirildi24 Ekim 2021 Pazar 19:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti