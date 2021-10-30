Metaverse Teriminin Yaratıcısından Açıklama: “Facebook İle Hiçbir İlgim Yok”

Metaverse sözcüğünün yaratıcısı yazar Neal Stephenson, Facebook'a metaverse vizyonu hakkında tavsiye vermediğini, platformla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Facebook, Mark Zuckerberg’in “metaverse” olarak adlandırdığı sanal bir dünyaya yaptığı büyük yatırımla adını Meta olarak değiştirdi. Metaverse sözcüğünün yaratıcısı; yazar Neal Stephenson ise Facebook’a konuyla ilgili hiçbir tavsiyede bulunmadığını anlattı.

Metaverse terimini ilk kez 1992 tarihli “Snow Crash” adlı kitabında kullanan bilim kurgu yazarı Neal Stephenson, cuma günü sosyal medyayı kullanarak şirketin metaverse’i bir tür gerçeklik haline getirme çabalarına kesinlikle dahil olmadığını insanlara bildirdi:

“Bu konuda artan bir kafa karışıklığı olduğu için: Facabook’un Metaverse’i ile ilgili hiçbir ilgim yok, Snow Crash’te uydurduğum bir terimi kullandıkları gerçeği dışında.”

Facebook’un Meta olarak yeniden düzenlenmesinin bir parçası olarak şirket, Oculus VR kulaklık markasını kaldırıyor ve adını Meta Quest olarak değiştiriyor. Zuckerberg, perşembe günü düzenlenen yıllık Facebook Connect Konferansı sırasında bahsettiği metaverse ile ilgili çalışmalara artan bir odaklanmayı yansıtmak için başka yapısal değişiklikler de yaptı.