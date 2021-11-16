Metaverse'te büyükelçiliği olan ilk ülke olacak

Karayipler'in Ada ülkesi Barbados, Metaverse'te büyükelçiliği olan ilk ülke olmak için adım attı.

Karayipler'in Ada ülkesi Barbados, Metaverse'te büyükelçiliği olan ilk ülke olmak için adım attı. Ülke, dijital egemen arazi kurmak için birden fazla Metaverse şirketiyle birlikte çalışacak.

Barbados Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, elçiliğin kurulması için 3 boyutlu sanal gerçeklik platformu Decentraland ile sözleşme imzaladı.

Metaverse'te kurulacak büyükelçilik binasının çeşitli projelere, arazinin belirlenmesine ve satın alınmasına, sanal elçilik ve konsoloslukların mimarisinin oluşturulmasına ve e-vize gibi hizmetler sağlanmasına hizmet edeceği belirtildi.