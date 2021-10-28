Mete Hatay’dan Yeni Bir Kitap: “Kıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı”

Mete Hatay’ın geniş çaplı araştırmalarını derlediği “Kıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı” adlı kitap Kıbrıs ve Türkiye’de eş zamanlı olarak çıktı.

Mete Hatay’ın geniş çaplı araştırmalarını derlediği “Kıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı” adlı kitap Kıbrıs ve Türkiye’de eş zamanlı olarak çıktı. Khora Yayınları’nın 85. kitabı olarak raflardaki yerini alan eser, Türkiye’de de Kalkedon Yayınları tarafından okurlara sunuldu.

1878 ve 1960 yılları arasındaki dönemi inceleyen kitap, 1878’de ada yönetiminin değişmesinden sonra Batı sömürgeciliğiyle karşılaşan Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları dönüşümleri, beden politikaları, kimlik, kolonyalizm gibi farklı konular üzerinden irdelemekte. Bir taraftan adalıların bu yeni duruma adaptasyonuna ve reaksiyonlarına bakarken diğer taraftan da yeni idarenin sö­mürgeci bakış açısını ortaya koymakta.

İngiliz arşivlerinden ilk defa kamusal alana çıkarılan bazı belgelere de yer veren kitap, Batı Kolonyal mentalitesini irdelerken, sömürgeciliğin adaya ve özel­likle Kıbrıslı Türklere olan kalıcı etkilerine de yoğunlaşıyor. Ayrıca, iki dünya savaşının yaşandığı bu “uzun” yüzyılda, Kıbrıs’ın dünyadaki küresel gelişmelerden nasıl etkilendiği açıklanıyor.

Kitapta, Osmanlı’nın gitme­siyle birlikte Kıbrıslı Türklerin yoğun bir kimlik buhranı içerisine girdikleri, adeta “askıda kaldıkları” bu sürece karşı geliştirdikleri “varoluş mücadelesi” yanında mekân algılarının zamanla nasıl değiştiği de ele alınıyor.

“Kıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı” adlı kitap, Khora Kitabevi’nden ve tüm kitapçılardan temin edilebilir.