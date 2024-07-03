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Metehan çemberden Ortaköy’e gidiş yolunun kapatılmasının ardından trafik felç oldu

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Lefkoşa Türk Belediyesi'nin yol ve altyapı çalışmaları nedeniyle Metehan Çemberi ile Ortaköy arasındaki yolu kapatması, şehir trafiğini durma noktasına getirdi. Sürücüler yoğun trafikten şikayet ediyor.
Metehan çemberden Ortaköy’e gidiş yolunun kapatılmasının ardından trafik felç oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Metehan Çemberi ile Ortaköy bölgesi (Sivil Savunma Çemberi) arasındaki yolun sadece Ortaköy’e gidiş tarafının Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi yol ve altyapı geliştirme çalışmaları kapsamında bugünden itibaren kapatılacağını duyurmuştu.

Yolun kapatılmasıyla birlikte bölgede yoğun trafik sıkışıklıkları yaşanmaya başladı. Özellikle Başbakanlık ışıklarından hastane yönüne doğru giden güzergah, Ortaköy Vedat Benzinci önü, Dereboyu, Metehan, ve Paşa Otel'e gelmeden önceki yol ve kaldırım çalışmaları nedeniyle trafik neredeyse durma noktasına geldi. Bu yoğunluk ise, sürücüler için zorluk oluşturdu.

Özellikle sabah ve akşam saatlerindeki yoğun trafik, işlerine zamanında ulaşmak isteyenler için büyük bir sorun teşkil ediyor.

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