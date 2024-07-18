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Metehan Geçiş Kapısı ve Süpermarket Park Alanında Gümrüksüz Mal Tasarrufu Operasyonları

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Lefkoşa’da iki ayrı operasyonda, gümrüğe beyan edilmemiş kuzu eti ve elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Metehan Geçiş Kapısı ve Süpermarket Park Alanında Gümrüksüz Mal Tasarrufu Operasyonları

17 Temmuz 2024 tarihinde, Lefkoşa'da Metehan Kara Geçiş Kapısı'nda ve bir süpermarketin araç park yerinde yapılan iki ayrı operasyonda gümrüksüz mal tasarrufuna ilişkin önemli gelişmeler yaşandı.

İlk olay, saat 12:00 sıralarında Metehan Kara Geçiş Kapısı'nda meydana geldi. GKRY bölgesinden KKTC’ye geçiş yapmak isteyen Ş.U. (E-27) isimli şahsın kullandığı araçta, gümrük memurları tarafından yapılan kontrolde, yaklaşık 75 kilogram ağırlığında gümrüğe beyan edilmemiş kuzu eti tespit edildi ve emare olarak alındı. Ş.U. hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

İkinci olay ise aynı gün saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarketin araç park yerinde gerçekleşti. Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından devriye sırasında, A.B. (E-24) isimli şahsın şüpheli hareketleri dikkat çekti. Yapılan aramada, A.B.'nin üzerinde ve eşyalarında gümrüğe beyan edilmemiş 97 adet elektronik sigara bulundu. A.B. tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Her iki olayda da gümrüksüz mal tasarrufu yapan şahıslar hakkında yasal işlemler başlatılmış olup, ilgili soruşturmalar titizlikle yürütülmektedir.

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