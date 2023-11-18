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Metehan Kara Geçiş Kapısında Sahte Kimlikle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

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Metehan Kara Geçiş Kapısında Yakalanan Şüpheli, Sahte Kimlikle KKTC'ye Giriş Yapmaya Teşebbüs Ederken Tutuklandı
Metehan Kara Geçiş Kapısında Sahte Kimlikle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Lefkoşa'da Sahte Belgelerle KKTC'ye Giriş Girişimi: Metehan Kara Geçiş Kapısında Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

17 Kasım 2023 tarihinde, K.S. (K-41) adlı şahıs, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Bölgesi'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giriş yapma çabasıyla Metehan Kara Geçiş Kapısı'nda ele geçirildi. Şüpheli, tasarrufunda bulunan önceden sahte olarak düzenlenmiş Bulgaristan kimlik kartını kullanarak görevli memura sunarak tedavüle sürdü ve sahte davranışla kayıt temin etti. Aynı gün içerisinde Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı'nda aynı sahte kimlik kartını kullanarak GKRY bölgesine geçme teşebbüsünde bulunan şahıs, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma hala devam etmekte olup, sahte belgelerle gerçekleştirilen bu girişim, sınır güvenliği açısından önemli bir vaka olarak değerlendirilmektedir.

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