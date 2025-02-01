Metehan Sınır Kapısı’nda Gümrüksüz Mal Operasyonu

31 Ocak 2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’daki Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan 50 yaşındaki M.S.K.’nin kullandığı araçta gümrük memurları tarafından yapılan aramada, ithali yasak olan 13 adet canlı güvercin, 11 kilogram tavuk eti ve 37,5 kilogram donmuş patates ele geçirildi.

Söz konusu ürünler emare olarak alınırken, M.S.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor