Metehan sınır kapısında protesto

17 sivil toplum örgütü, AB ülkelerinden gelip kuzeye geçmek isteyenleri engelleyen Kıbrıs Rum tarafını, Metehan sınır kapısında bugün saat 17.00'de düzenledikleri eylemle protesto etti.

Eylemde bir de deklarasyon okundu. Sivil toplum örgütleri Kıbrıs Rum tarafının kara kapılarındaki yasadışı engellemelerini bir gösteri ile protesto ederek Avrupa Birliği ülkelerinden gelen misafirlerin de dahil olmak üzere yurtdışından gelen konukların Kuzey Kıbrıs’a geçişlerinin engellenmekte olduğu kaydedildi.

Deklarasyonda şu ifadelere yer verildi:

Bizler, bu deklerasyonda imzaları bulunan örgütler olarak, kara kapılarındaki geçişlerin yasa dışı ve keyfi bir şekilde engellenmesini kınıyoruz. Dünyanın karşı karşıya olduğu Covid-19 salgını ile mücadele ederken ekonomik ve sosyal değerleri korumak için de çeşitli önlemler uygulamaya konulmakta; bazı hallerde sağlık riskinin yükselmesi bile göze alınmaktadır. Ekonomik çöküntü, salgına karşı verilen mücadelenin de çökmesi demektir. Hepimiz bunun bilincindeyiz ve ekonomimizi yaşatmak için ciddi bir mücadele vermekteyiz. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara kapılarındaki keyfi ve AB yurttaşlarının bile Kuzey Kıbrıs’a geçişini engelleyen kararı, Kuzey Kıbrıs’ta ekonomik varlıkları korumak için verdiğimiz mücadeleye darbe vurmakta, bu haliyle salgına karşı verilen mücadeleyi de olumsuz olarak etkilemektedir. Bu tutum, insani değildir ve kınanmalıdır: Kınıyoruz! Avrupa Birliği yurttaşlarının Ada üzerindeki dolaşımının engellenmesi AB hukukuna açık bir aykırılık oluşturmaktadır. Kıbrıs Rum tarafı, hukuk dışılığın farkında olarak, bu uygulamasını resmi bir karar altına almamış ve bildirme yükümlüğüne karşın Avrupa Birliği merkezine bildirmemiştir. Kıbrıs Rum tarafının kararı, hukuki de değildir. Kınıyoruz! Kıbrıs’ta 1963 yılından beri devam etmekte olan bir sorunun varlığı herkes tarafından bilinmekte ve başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün uluslararası örgütler ile belli başlı dünya devletleri, bu soruna görüşmeler yoluyla karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunmasını beklemektedirler. Kıbrıs Rum tarafının bu ve buna benzer keyfi uygulamaları, Kıbrıs sorununa barışcıl bir çözüm bulunmasına vurulmuş büyük bir darbedir. Kınıyoruz! Başta Avrupa Birliği olmak üzere ilgili örgüt ve devletleri, Kıbrıs Türk halkının sesine kulak vermeye, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılması için çaba harcamaya çağırıyoruz. İzolasyon çözüm veya barış getirmeyecektir. Kıbrıs’ta çözümün ve bölgemizdeki istikrarın sağlanması için Kıbrıs Türk halkının izolasyonuna derhal son verilmelidir. İşte eyleme destek veren örgütler: Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği, Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği, Casıno İşletmecileri Birliği, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği, Taksiciler Birliği, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, Kuzey Kıbrıs Dalış Merkezleri Birliği, Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi ve Associatıon Of Turkish Cypriots Abroad