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Metehan Sosyal Konutlar Bölgesi’nde bir evin bahçesinde bulunan tüp çalındı

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir vatandaş, ‘hırsızın evinin bahçesine kendi eviymiş gibi girdiğini ve bahçede bulunan tüpü büyük bir rahatlıkla çaldığını’ söyledi.
Metehan Sosyal Konutlar Bölgesi’nde bir evin bahçesinde bulunan tüp çalındı

Lefkoşa Metehan Sosyal Konutları Bölgesi’nde ikamet eden bir vatandaş, yaşanan tüp hırsızlığını sosyal medya hesabından videolu bir şekilde paylaştı.

Evinin bahçesine hırsız giren vatandaş, yaptığı paylaşımda hırsızın çok rahat hareket ettiğini ifade ederek, “Kendi evine girercesine bir rahatlıkla bahçede bulunan tüpü motor ile çalma cesaretinde bulunuyor” dedi.

Evinin bahçesine hırsız giren vatandaşın paylaşımı şu şekilde:

“4 Nisan 2023 tarihinde Lefkoşa'da bulunan evimizin bahçesinden gayet kendi evine girercesine bir rahatlıkla bahçede bulunan tüpü motor ile çalma cesaretinde bulunuyor. Motor gri veya beyaz renktir. Bu şahsın tutuklanması adına gören kişiler lütfen polise şikayette bulunsun. Herkes bu gönderiyi paylaşırsa şahıs daha hızlı bulunur”

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