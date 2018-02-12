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Metehan'da 1 kilo uyuşturucu

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Metehan'da 1 kilo uyuşturucu
Metehan'da 1 kilo uyuşturucu

Metehan Geçiş Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığı sırada, tasarrufunda 1 kilo metamfetamin türü uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle, 31 yaşındaki bir Rum’un,  tutuklandığı bildirildi. Politis gazetesi, şahsın Cumartesi akşamı KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiği sırada, Rum kontrol noktasındaki gümrükçüler tarafından aracında yapılan kontrolde, KKTC’den geçirildiği iddia edilen bir kilo metamfetamin bulunduğunu yazdı. Haberde, şahsın mahkemeye çıkarıldığı ve aleyhinde 6 günlük tutukluluk emri verildiği belirtildi.

 

 

 

En tehlikeli uyuşturuculardan biri olan "metamfetamin" kullanıcılarını kısa sürede tanınmaz hale getirir.

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