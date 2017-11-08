“Metehan’da 340 dönümden fazla alan doğal park olacak”

Metehan Bölgesinde askeri bölge sınırları içerisinde 340 dönümden fazla bir arazinin doğal park alanı olarak projelendirildiğini ve ülkenin en büyük doğal park alanı olarak hizmete girmesi için çalışmaların başladığını belirtildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığınca Metehan Bölgesinde askeri bölge sınırları içersinde 340 dönümden fazla bir arazinin doğal park alanı olarak projelendirildiğini ve ülkenin en büyük doğal park alanı olarak hizmete girmesi için çalışmaların başladığını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Çevre Komitesi bugün Sibel Siber başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Mavi Salon’da gerçekleşen toplantıya Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, CTP Milletvekili Hüseyin Erçal ve Meclis İdari ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Serkan İlseven de katıldı.

Toplantı sonrası alınan kararları açıklayan Başkan Siber, sağlıklı şehirlerin; parkları, yeşil alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve spor alanları olan şehirler olduğunu ifade ederek, eğer şehir sağlıklı değilse o şehrin sakinlerinin de tam anlamıyla ruhen ve bedenen sağlıklı olduğundan söz edilemeyeceğini kaydetti.

Bu yüzden gelişmiş ülkelerdeki şehirlere bakıldığı zaman geniş park alanları ve yeşil alanlar görüldüğünü vurgulayan Siber, günümüzde en büyük tehlikenin artan nüfusun yarattığı baskıyla yeşil alanların azalması olduğunu belirtti.

“HEYECANIMIZ, İNSANIMIZA GÜZEL BİR MİRAS BIRAKMAK İÇİN OLACAK”

Siber, ülkede yeşil alan ve yürüyüş yollarına ihtiyaç duyulduğundan hareketle Meclis Çevre Komitesi olarak yaptıkları girişimden elde ettikleri sonucu kamuoyuyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Siber şöyle devam etti:

“Metehan’da Osman Örek Caddesi’nin güneyinde 340 dönümden fazla askeri bölge sınırları içindeki arazi, meclisimize Doğal Park Alanı Projesi’ni gerçekleştirmek üzere verildi. Bunun müjdesini vermek istiyorum. Lefkoşa’nın merkezindeki bu arazi, ülkemizde park yapılması için en büyük arazidir. Projemiz Lefkoşa'ya bir soluk borusu olacaktır, halkımıza bir nefes aldıracaktır. Ve bize, hepimize tüm halkımıza, çok olumlu yansıyacaktır. Bundan sonraki heyecanımız, bu projeyi en iyi bir şekilde hayata geçirmek ve çocuklarımıza gençlerimize, yaşlılarımıza, insanımıza bugünümüze ve geleceğimize güzel bir miras bırakmaktır”

Başkan Siber, toplumun morali ve aidiyeti için bunlara ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, güzel projeler düşlenir ve hayata geçirilirse ve yönetimde olan kişiler bu hayalleri gerçekleştirmek için uğraşırsa, halkın mutluluğunun da artacağını ifade etti.

“İNSANA DOKUNAN ÖNEMLİ BİR PROJE”

Bugüne kadar Cumhuriyet Meclisi’nce hayata geçirilen bir çok proje olduğunu ifade eden Siber, “Ama sanırım hayata dokunan, insana dokunan en önemli projelerden bir tanesi olarak doğal park projemiz hayata geçecektir. Belki bizim dönemimizde bu projeyi bitiremeyebiliriz. Ancak bundan sonra gelen Meclis’teki yöneticilerin, kolektif bir ruhla devletin devamlılığı prensibiyle bu projeyi hayata geçireceğini yürekten inanıyorum” dedi.

Lefkoşa içerisinde yapılacak başka bir projenin de hazırlandığı müjdesini aldıklarını ve bu girişimi de takdirle karşıladıklarını ifade eden Siber, halkın bu projelere ihtiyacı olduğunu dile getirdi ve katkı koyan herkese teşekkür etti.