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Metehan’da 9 kilo uyuşturucu ile ilgili üçüncü tutuklama

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Metehan’da 9 kilo uyuşturucu ile ilgili üçüncü tutuklama
Metehan’da 9 kilo uyuşturucu ile ilgili üçüncü tutuklama

Metehan kara kapısından Güney’e geçen bir araçta yapılan aramada 9 kilo çeşitli uyuşturucu bulunması üzerine araç sürücüsü 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün tutuklandığı olayla ilgisi görülen bir kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 3’e yükseldi. 


Haravgi ve diğer gazeteler Rum polisinin 21 Şubat’ta meydana gelen olayla ilgili soruşturması kapsamında bir ifade üzerine dün Lefkoşa’da sakin 25 yaşındaki Rum kadını nezarete aldığını yazdı.
Haberde, dün yakalanan 25 yaşındaki Rum kadının tutukluluk süresi için hâkim karşısına çıkartılacağı, 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk ve olayla ilgili daha önce tutuklanan 35 yaşındaki Rum kadının tutukluluk hallerinin devam ettiği belirtildi. 

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