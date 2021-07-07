Metehan'da görevli polis memuru Covid-19 pozitif çıktı, vardiya karantinada!

Metehan (Kermiya) barikatında görevli bir polis memuru pozitif çıktı, vardiya karantinada!
Metehan (Kermiya) barikatında görevli polis memuru Covid-19 pozitif çıkması üzerine tüm vardiyada çalışan polis memurları karantinaya alındı.
Metehan (Kermiya) barikatında görevli bir polis memuru pozitif çıktı, vardiya karantinada!
Metehan (Kermiya) barikatında görevli polis memuru Covid-19 pozitif çıkması üzerine tüm vardiyada çalışan polis memurları karantinaya alındı.
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