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Metehan'da görevli polis memuru Covid-19 pozitif çıktı, vardiya karantinada!

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Metehan (Kermiya) barikatında görevli bir polis memuru pozitif çıktı, vardiya karantinada!
Metehan'da görevli polis memuru Covid-19 pozitif çıktı, vardiya karantinada!

Metehan (Kermiya) barikatında görevli bir polis memuru pozitif çıktı, vardiya karantinada!

Metehan (Kermiya) barikatında görevli polis  memuru Covid-19 pozitif çıkması üzerine tüm vardiyada çalışan polis memurları karantinaya alındı.

 

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