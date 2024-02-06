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Metehan'da iyileştirme çalışması

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Başbakanlık arasında imzalanan protokol çerçevesinde Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda iyileştirme çalışmaları fii
Metehan'da iyileştirme çalışması

İyileştirme çalışmaları kapsamında; Metehan Kara Geçiş Kapısı’nın, çağdaş bir çevre düzenlemesi ile daha hızlı geçişlere olanak sağlayacağı bir yapıya dönüştürülmesi, çift şerit gidiş, çift şerit geliş aksı olan mevcut durumunda iyileştirme yapılması, otopark ihtiyacının karşılanması, cafe ve benzeri hizmetlerin daha çağdaş hale getirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar çerçevesinde ayrıca sigorta çıkarmak amaçlı gelenlere ayrı bir bölüm, turistik otobüslere ayrı bir bölüm yapılacak.

 

TÜFEKÇİ: MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ

Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda iyileştirme çalışmalarının müteahhitliğini Tüfekçi Ltd. yapıyor.

Tüfekçi Ltd. yetkililerinden Tolga Tüfekçi, Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda çalışmaların tamamlanması ile daha çağdaş ve ihtiyaca cevap veren fonksiyonel bir yapının oluşturulacağını kaydetti.

Tolga Tüfekçi, çalışmaların mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

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