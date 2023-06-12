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Metehan’da sahte sigorta poliçesini tedavüle süren Georgia Charalanbous cezaevine gönderildi

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Lefkoşa'da Metehan Kara Giriş Kapısı’nda ülkeye giriş yaptığı esnada sahte sigorta poliçesini tedavüle süren Georgia Charalanbous, 1 ay cezaevinde tutuklu kalacak.
Metehan’da sahte sigorta poliçesini tedavüle süren Georgia Charalanbous cezaevine gönderildi

“Resmi evrak sahteleme” ve “Resmi evrağı tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan zanlı Georgia Charalanbous cezaevine gönderilirken ve Katerina Karasıali ise bağlantısı olmadığı anlaşılması üzerine sebest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis, 8 Haziran 2023 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa'da Metehan Kara Giriş Kapısına KUY 547 plakalı Mini Cooper marka salon araçları ile Güney Kıbrıs’dan gelen Georgia Charalanbous (K-51) söz konusu aracına ait sigorta poliçesi üzerinde yer alan tarihler kısmında muhtemelen tükenmez kalem ile oynama yapmak süreti ile değişiklik yapıp resmi evrağı sahtelediğini ve sahtelemiş olduğu resmi evrağı işlem yaptırmak için görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü belirtti.

Polis, zanlının aynı gün temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve yürütülen soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının etki edeceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, davalarında hazır bulunabilmesi için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlı Georgia Charalanbous’un davasında hazır olması maksadı 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi.

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