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Metehan'da uyuşturucu ile yakalandı!

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Metehan Sınır Kapısı park alanı içerisinde tasarrufunda uyuşturucu madde ile tespit edilerek tutuklanan zanlı O.B yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Metehan'da uyuşturucu ile yakalandı!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı O.B'nin 9 Şubat 2024 tarihinde saat 22.00'de Metehan Kara giriş kapısı doğuya bakan oto park yeri içerisinde yürürken şüpheli görülerek, durdurulmak istendiği anda kaçmaya çalıştığını, makul güç kullanılarak, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada dıştan streç naylona sarılı 4 ayrı paket halinde yine streç naylonlara sarılı ağzı çıtçıtlı naylon poşetler içerisinde yaklaşık 120 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, ayrıca zanlının üzerinde bulunan sigara paketi içerisinde uyuşturucu geliri olan bin 200 euro bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Güney Kıbrıs’ta aranan bir şahıstan alıp, ülkeye ithal ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini, ayrıca zanlının cep telefonu görüşmelerinin inceleneceğini belirterek, 6 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç,  zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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