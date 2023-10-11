Metehan'da uyuşturucuyla yakalandılar...

Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yapan 42 yaşındaki M.D.’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 22 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 38 yaşındaki B.H.’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada ise, yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, zanlıların tutuklandığı açıklandı.