Metehan’dan geçerken uyuşturucu ile yakalandı!

Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Methamfetamine) ile yakalanan şahısla ilgili polis açıklamasında;
“07.09.2024 tarihinde, saat 18:45 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu GKRY Bölgesinden gelip yaya olarak KKTC’ye giriş yapan A.Ç.(E-42)’nin tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.
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