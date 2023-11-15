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Meteoroloji açıkladı: Pazara kadar yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, Pazar gününe kadar yağışlı havanın etkili olacağı tahmininde bulundu. Hava sıcaklığı ise 24-27 derece dolaylarında olmaya devam edecek.
Meteoroloji açıkladı: Pazara kadar yağmur bekleniyor

Dairenin 15 - 21 Kasım tarihlerine dair hava tahmini raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın ve Cuma gününün “parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu” geçmesi beklenirken, cumartesi “parçalı çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu”; Pazar gününün de “parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu” olacağı tahmin ediliyor.

Yeni haftanın ilk günü parçalı az bulutlu, Salı ve Çarşamba günleri ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.

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