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Meteoroloji açıkladı! Sağanak yağmur geliyor

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Meteoroloji açıkladı! Sağanak yağmur geliyor
Meteoroloji açıkladı! Sağanak yağmur geliyor

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen KKTC’de, yarın, Pazar ve Pazartesi günü sağanak yağmur bekleniyor. 


Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Mart dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, Salı gününden sonra hava parçalı bulutlu olacak. 

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında olacak. 
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek. 

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