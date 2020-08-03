Meteoroloji Dairesi: 10 dakikadan fazla güneş altında kalmayın

Kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Bölgemiz alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyrediyor..
Kavurucu sıcakların etkilili olduğu ülkemizde Meteoroloji Dairesi de ultraviyole radyasyonunun çok yüksek olduğuna dikkait çekti.
Meteoroloji Dairesi, gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 – 16:00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiği yönünde uyarı yapıyor.
Sıcak hava ile birlikte orman yangın olasılığı da çok yüksek
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