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Meteoroloji Dairesi açıkladı

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Meteoroloji Dairesi açıkladı
Meteoroloji Dairesi haftasonu için hava durumu raporunu yayımladı

Üst atmosferdeki  serin ve nemli havanın etkisiyle  yarın ve pazar günü yağış bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın sağanak veya gök gürültülü sağanak, pazar günü ise  öğleye kadar yer yer sağanak bekleniyor.

Yağışlı günlerde hava sıcaklığı  iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece olacak. Ilık ve nemli havanın etkili olması beklenen diğer günlerde ise sıcaklıklar 23-26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar : yarın güney  ve doğu , diğer günlerde kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli  esecek..

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