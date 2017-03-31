Meteoroloji Dairesi açıkladı

Meteoroloji Dairesi haftasonu için hava durumu raporunu yayımladı

Üst atmosferdeki serin ve nemli havanın etkisiyle yarın ve pazar günü yağış bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın sağanak veya gök gürültülü sağanak, pazar günü ise öğleye kadar yer yer sağanak bekleniyor.

Yağışlı günlerde hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece olacak. Ilık ve nemli havanın etkili olması beklenen diğer günlerde ise sıcaklıklar 23-26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar : yarın güney ve doğu , diğer günlerde kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek..