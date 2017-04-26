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Meteoroloji Dairesi açıkladı

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Meteoroloji Dairesi açıkladı
Meteoroloji Dairesi’nin yarından başlayıp 3 Mayıs tarihine kadarki dönemi kapsayan hava durumu raporunu açıkladı.

avanın önümüzdeki günlerde açık olması, hava sıcaklığının 29-32 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin yarından başlayıp 3 Mayıs tarihine kadarki dönemi kapsayan raporuna göre, KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile  sıcak,  periyodun  ikinci yarısında  nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın  ve Cuma günü açık, Cumartesi günü  açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu, Pazar gününden Çarşambaya kadar ise parçalı az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

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