Meteoroloji Dairesi açıkladı: En fazla yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Gönendere 13 kg/m², Zafer Burnu 11 kg/m², Pile 9 kg/m², Girne, Dipkarpaz 7 kg/m², Kırıkkale, Sipahi, Geçitkale, Akdeniz, Beyarmudu 6 kg/m², Alsancak, Çamlıbel, Devlet Üretme Çiftliği, Yenierenköy 5 kg/m², Esentepe, Çayırova, Vadili, Akdoğan, Kaleburnu, Yeşilırmak 4 kg/m², Gemikonağı, İskele, Mehmetcik, Türkeli, Ercan 3 kg/m².”
Diğer yörelerde ise 0,1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.
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