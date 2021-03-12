Meteoroloji Dairesi Denizde Fırtına İhbarı Yaptı

Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinde fırtınamsı rüzgarın devam edeceğini duyurdu.
Dairenin açıklamasında, bölge denizlerinde kuzey ve batıdan esen rüzgarın 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinde fırtınamsı rüzgarın devam edeceğini duyurdu.
Dairenin açıklamasında, bölge denizlerinde kuzey ve batıdan esen rüzgarın 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
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