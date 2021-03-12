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Meteoroloji Dairesi Denizde Fırtına İhbarı Yaptı

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Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinde fırtınamsı rüzgarın devam edeceğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi Denizde Fırtına İhbarı Yaptı

Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinde fırtınamsı rüzgarın devam edeceğini duyurdu.

Dairenin açıklamasında, bölge denizlerinde kuzey ve batıdan esen rüzgarın 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

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