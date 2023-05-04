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Meteoroloji Dairesi duyurdu

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Meteoroloji Dairesi, denizlerde, bu gece yarısından cumartesi sabah 06.00’ya kadar etkili olacak fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi duyurdu

Meteoroloji Dairesi, denizlerde, bu gece yarısından cumartesi sabah 06.00’ya kadar etkili olacak fırtına beklendiğini duyurdu.

Daireden yayımlanan ihbarda, bu gece yarısı başlayacak denizlerdeki rüzgarın, kuzey ve doğu yönlerden ve zamanla kuvvetlenerek 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesinin, yarın akşam saatlerinden sonra ise şiddetini artırarak 8 kuvvetinde fırtınaya dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.

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