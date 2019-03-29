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Meteoroloji Dairesi el artırdı

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Meteoroloji Dairesi el artırdı
Meteoroloji Dairesi el artırdı

Meteoroloji Dairesi çarşamba gününe kadar sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, gelecek hafta çarşamba gününden cumaya kadar ise havanın parçalı bulutlu olacağı kaydedildi.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar periyodun ilk günleri kuzey ve doğu, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

Meteoroloji Dairesi Pazar saat 14.00’e dek sürecek gök gürültülü sağanak ihbarı yapmıştı

Kaynak: Meteoroloji Dairesi'nden gökgürültülü sağanak yağmur uyarısı

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