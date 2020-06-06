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Meteoroloji Dairesi; Hava sıcak ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak

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Meteoroloji Dairesi; Hava sıcak ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak
Meteoroloji Dairesi; Hava sıcak ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak

KTC’de havanın önümüzdeki günlerde genellikle açık ve az bulutlu olması bekleniyor. 

Meteoroloji Dairesi’nin 7-12 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre bölge, belirtilen tarihlerde genellikle alçak basınç sistemi ile hava sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 35-38; sahillerde 31- 34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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