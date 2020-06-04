  • BIST 109.111
  • Altın 369,346
  • Dolar 6,7482
  • Euro 7,5651
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Meteoroloji Dairesi; Hava sıcaklığı Mevsim normallerinin 6 ile 8 derece altında seyredecek.

» »
Meteoroloji Dairesi; Hava sıcaklığı Mevsim normallerinin 6 ile 8 derece altında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi; Hava sıcaklığı Mevsim normallerinin 6 ile 8 derece altında seyredecek.

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı Mevsim normallerinin 6 ile 8 derece altında seyredecek.

Rüzgar Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BU GECE VE YARIN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

GİRNE
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU

LEFKE
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU

LEFKOŞA
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
 

GAZİMAĞUSA
PARÇALI BULUTLU

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava sıcaklığı düşüyor26 Mayıs 2020 Salı 09:18
  • Hava sıcaklıkları mevsim normallerine döndü22 Mayıs 2020 Cuma 09:37
  • Sağanak yağmur geliyor21 Mayıs 2020 Perşembe 11:25
  • Cuma'dan itibaren 3 gün yağmur yağacak!20 Mayıs 2020 Çarşamba 20:55
  • Meteoroloji'den uyarı hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak15 Mayıs 2020 Cuma 14:10
  • Meteoroloji'den uyarı hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak15 Mayıs 2020 Cuma 09:01
  • Dikkat! Hava Sıcaklığı Cumartesinden İtibaren Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:40
  • Meteoroloji Dairesi:Hava sıcaklığı yükseliyor12 Mayıs 2020 Salı 09:36
  • Dikkat sis var!11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:12
  • Meteoroloji'den 'sağanak' uyarısı08 Mayıs 2020 Cuma 09:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti