Meteoroloji Dairesi; Hava sıcaklığı Mevsim normallerinin 6 ile 8 derece altında seyredecek.

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı Mevsim normallerinin 6 ile 8 derece altında seyredecek.
Rüzgar Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BU GECE VE YARIN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
GİRNE
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
LEFKE
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
LEFKOŞA
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
GAZİMAĞUSA
PARÇALI BULUTLU
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