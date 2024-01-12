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Meteoroloji Dairesi, karada ve denizde fırtına beklendiğini açıkladı

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Meteoroloji Dairesi, bugün 11.00 ile 23.00 saatleri arasında denizlerde ve karada fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi, karada ve denizde fırtına beklendiğini açıkladı

Meteoroloji Dairesi, karada ve denizlerde fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Dairesi'nden yayımlanan ihbarda, yarın 11.00 ile 23.00 saatleri arasında denizlerde ve karada fırtınamsı rüzgar beklendiği duyuruldu.

İhbarda, bölge denizlerinde güney ve batı yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek "7" kuvvetinde ve "fırtınamsı" olarak esmesinin beklendiği; karada ise güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek "fırtınamsı" rüzgar şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

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