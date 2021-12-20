  • BIST 2.056,36
  • Altın 729.24029
  • Dolar 12.7644
  • Euro 14.4827
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran: Zaman zaman etkili yağış bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugün ve yarın fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran: Zaman zaman etkili yağış bekleniyor

Fırtına beklendiğini kaydeden Buran, yarına kadar fırtınanın etkili olacağını belirtti.

Zaman zaman etkili yağışın beklendiğini dile getiren Buran, “Yağışın sel baskını ve tehlike oluşturmasını beklemiyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rüzgar Hızı 74 Kilometreye Kadar Çıkabilir17 Aralık 2021 Cuma 14:30
  • Yağmur Hafta Boyunca Devam Edecek… Sıcaklık 14 Dereceye Kadar Düşecek15 Aralık 2021 Çarşamba 16:56
  • En Çok Yağışı Tatlısu aldı15 Aralık 2021 Çarşamba 16:24
  • Bir hafta boyunca her gün yağmur bekleniyor13 Aralık 2021 Pazartesi 16:45
  • Hava bugün nasıl olacak? Yağmur bekleniyor mu?12 Aralık 2021 Pazar 11:54
  • Hava Bugün Nasıl Olacak12 Aralık 2021 Pazar 11:53
  • Salıdan İtibaren Cumaya Kadar Yağmur Bekleniyor10 Aralık 2021 Cuma 17:19
  • En Çok Yağış Zafer Burnu’nda Kaydedildi09 Aralık 2021 Perşembe 14:12
  • Yağmur Beklenmiyor08 Aralık 2021 Çarşamba 18:43
  • Şiddetli fırtına hasalara yol açtı08 Aralık 2021 Çarşamba 16:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti