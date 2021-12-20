Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran: Zaman zaman etkili yağış bekleniyor

Fırtına beklendiğini kaydeden Buran, yarına kadar fırtınanın etkili olacağını belirtti.
Zaman zaman etkili yağışın beklendiğini dile getiren Buran, “Yağışın sel baskını ve tehlike oluşturmasını beklemiyoruz” dedi.
Fırtına beklendiğini kaydeden Buran, yarına kadar fırtınanın etkili olacağını belirtti.
Zaman zaman etkili yağışın beklendiğini dile getiren Buran, “Yağışın sel baskını ve tehlike oluşturmasını beklemiyoruz” dedi.
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