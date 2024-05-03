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Meteoroloji Dairesi Pazar ve Pazartesi yağmur beklendiğini açıkladı

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Meteoroloji Dairesi, pazar ve pazartesi günleri yağmur beklendiğini belirtti.
Meteoroloji Dairesi Pazar ve Pazartesi yağmur beklendiğini açıkladı

Daireden yapılan açıklamada, bölgenin 4 – 10 Mayıs tarihleri arasında, alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli, pazar ve pazartesi günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.

Hava yarın parçalı ve az bulutlu, pazar günü parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi günü parçalı bulutlu öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 30 – 33, sahillerde 26 – 29 derece, pazar günü ise iç kesimlerde 25 – 28 ve sahillerde 21 – 24 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar periyodun ilk iki günü güney ve batı yönlerden kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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