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Meteoroloji Dairesi sağanak yağmur için uyarı yaptı saat verdi!

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Meteoroloji Dairesi bugün 12.00 ile 21.00 saatleri arası yer yer sağanak ve gökgürültülü sağanaklar yaşanacağını belirterek vatandaşlara ve yetkililere uyarıda bulundu.
Meteoroloji Dairesi sağanak yağmur için uyarı yaptı saat verdi!

Meteoroloji Dairesi bugün 12.00 ile 21.00 saatleri arası yer yer sağanak ve gökgürültülü sağanaklar yaşanacağını belirterek vatandaşlara ve yetkililere uyarıda bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda, bölgemizde beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.

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